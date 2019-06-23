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Şampiyon voleybolcular yurda döndü

- 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı- Milli takım kaptanı Arslan Ekşi:"Bu kupayı Türk halkına armağan ediyoruz"

23 Haziran 2019 Pazar 16:44
Şampiyon voleybolcular yurda döndü


İSTANBUL (AA) - 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşan ay-yıldızlı takım, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bazı yöneticiler ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılanan milli voleybolcular, şampiyonluk kupasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Milli takım kaptanı Arslan Ekşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihi geçecek bir başarıya imza attıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Grup aşaması dahil organizasyondaki maçlarda 8'de 8 yaptıklarını anımsatan Arslan Ekşi, Türkiye'de erkek voleybolunda başarıya aç olunması nedeniyle bunun önemli hale geldiğini belirtti.

Arslan Ekşi, Slovenya'da katılacakları FIVB Challenger Kupası'na da çok önem verdiklerini dile getirerek, "Bizim için çok zor bir turnuva olacak ama Estonya’da sergilediğimiz performansın üstüne çıkıp, Slovenya'da da kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de erkek voleybolunun her zaman göz önünde olmasını istediklerini, kapanan bazı kulüplerden dolayı kötü haberler almalarının kendilerini üzdüğünü kaydeden milli sporcu, "Türk sporcular olarak o kadar özveriyle başarılar kazanırken böyle haberler almamız bizi çok üzüyor. İnşallah yetkili ağabeylerimiz, bakanlarımız bu üzücü durumu düzeltirler diye düşünüyoruz. Hele de böyle bir güzel haber aldıktan, güzel ülkemiz için güzel başarı elde ettikten sonra inşallah bunlar düzelir. Bu kupayı Türk halkına armağan ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:44
  1. 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final
  2. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  3. Arslan Ekşi
  4. istanbul havalimanı

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