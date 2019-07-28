Şampiyon tenisçiler yurda döndü





İSTANBUL (AA) - Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası'nda birinci olan İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen organizasyonda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan takımın sporcularını İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, rektör yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, üniversitenin yöneticileri ile öğrenciler, Türk bayrağı ve çiçeklerle karşıladı.

Şampiyon takımla Türkiye'ye dönen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, üniversitenin bir başka başarıya imza attığını söyledi.

2014'te erkek takımıyla bu başarıyı elde ettiklerini hatırlatan Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şimdi de kadın takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda hedefe ulaştı. Bu gururu hem bize hem de Türkiye'ye yaşattı. Bu başarıyı başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu vatan için şehit olmuş tüm şehitlerimize ithaf ediyoruz. Bu, tüm Türkiye'nin başarısı." diye konuştu.

Takımın başarısından dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere birçok devlet yöneticisinin kendisini aradığını kaydeden Aydın, başarıya ulaşan takımı tebrik ederek, kendisini arayan herkese teşekkür etti.





- Dumangöz: "Yedi saat süren mücadelenin ardından şampiyonluğu evimize getirdik"





İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Tenis Takımı Antrenörü Öğretim Görevlisi Pero Duygu Dumangöz, zorlu mücadelelerin ardından bu başarıya ulaştıklarını dile getirdi.

Almanya ve Yunanistan temsilcilerini yenerek gruptan çıktıklarını kaydeden Dumangöz, "Yarı finalde Fransa ekibini yendik ve tekrar Fransa'dan ikinci bir üniversite ile final oynadık. 7 saat süren bir mücadelenin ardından şampiyonluğu evimize getirdik." ifadelerini kullandı.





- Melis Sezer: "Ülkemize bu şampiyonluğu getirdiğimiz çok mutluyuz"





İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Tenis Takımı'nın kaptanı Melis Sezer, çok mutlu olduğunu belirtti.

Üç yıldan bu yana çok güzel mücadele ettiklerini anlatan Melis Sezer, "Ancak hep başarının kıyısından döndük. Yarı finalde kaybettik, sonra üçüncü olmuştuk. Bu yıl iyi hazırlandık. Cemre'yle sonunda çiftlere kaldık. Çiftlerde inanılmaz bir mücadele ve sonunda kazandık. Ülkemize bu şampiyonluğu getirdiğimiz çok mutluyuz." diye konuştu.





- Cemre Anıl: "Çok mutluyuz, inşallah devamı gelir"





Şampiyon takımın oyuncularından Cemre Anıl, destek veren herkese teşekkür etti.

Organizasyon sırasında Karadağ'da yaşayan Türklerin kendilerine destek verdiğini dile getiren Cemre Anıl, "Her gün bize destek oldular. Çok iyiydiler. Çok güzel bir haftaydı. Çok mutluyuz, inşallah devamı gelir." şeklinde görüş belirtti.

Melis Sezer, Cemre Anıl, Sidal Ak ve Merve Herduran'dan oluşan İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Tenis Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nın finalinde Fransa temsilcisi Bordeaux Üniversitesi'ni yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.