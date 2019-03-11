Şampiyon Münevvere Yılmaz, madalyalarını Cumhurbaşkanı’na götürmek istiyor

9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda biri altın olmak üzere 4 madalyanın sahibi olan Münevvere Yılmaz’ın tek isteği, kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürmek.

9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda bir altın, bir gümüş iki de bronz olmak üzere4 madalya kazanan Münevvere Yılmaz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürmek istediğini belirten şampiyon Yılmaz, “Madalyaları kazandığım için mutluyum. Benim adıma güzel oldu. Güllede birinci oldum, uzun atlamada üçüncü oldum. Çok mutluyum. Sporculara, federasyon başkanımıza, hocalarımıza herkese teşekkür ediyorum. Madalyalarımızı inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürmek istiyoruz. Madalyalarımı Cumhurbaşkanımıza göstereceğim, başka bir şey demek istemiyorum” dedi.

Münevvere’den biri altın 4 madalya

İstanbul’da gerçekleşen, 8 ülkeden 90 sporcunun yarıştığı 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye, erkeklerde 6 altın, 6 gümüş, kadınlarda ise 3 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz olmak üzere 21 madalyanın sahibi oldu. Münevvere Yılmaz ise şampiyonada gülle atmada 6.30’luk derecesiyle altın, 200 m bayanlarda 71.34’lük derecesiyle gümüş, uzun atlamada 1.77cm’lik derecesi ve 600 metre bayanlarda 12.57’lik derecesiyle de bronz madalyalarının sahibi oldu.