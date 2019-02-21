0553 313 94 23

Şampiyon krosçulardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu’na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Ocak’ta Antalya’da düzenlediği Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında birincilik kupasını kazanan Van-Erciş YBO Erkek Atletizm Takımı sporcuları, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Şampiyon krosçulardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu’na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Ocak’ta Antalya’da düzenlediği Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında birincilik kupasını kazanan Van-Erciş YBO Erkek Atletizm Takımı sporcuları, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.


Öğrenci ve okul idarecilerini makamında kabul eden Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, sporcuların çok büyük başarıya imza atarak şampiyonluk kupasını ilçeye kazandırmalarından ötürür emeği geçenleri tebrik etti. Erciş’in sporun her alanında başarılarının perçinlediğini de anlatan Mehmetbeyoğlu, “Öğrencilerimizi bu büyük başarılarından ötürü tebrik ediyor, başarıların devamını bekliyoruz. İlçemiz birçok spor dallarında büyük başarılar kazanmaktadırlar. Erciş’e bir spor lisesi ve çok amaçlı bir spor kompleksi yapılması için çalışmalarımıza başladığımızı bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile bir kez daha öğrencilerimizi ve okul yöneticilerimizi başarılarından ötürü candan tebrik ediyorum” dedi.


Erciş YBO Okul Müdürü Sadık İşler ise, öğrencilerin bugüne kadar birçok başarıya imza attıklarını belirtti. Okulda akademik çalışmaların yanı sıra sportif çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatan İşler, "Son üç yılda okulumuz, ülkemizde önemli başarılara imza attı. İlimizi, ilçemizi ve okulumuzu başarılı bir şekilde temsil ettik. Zor şartlara rağmen bu başarıyı yakalayan öğrencilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Ziyarette Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş YBO Okul Müdürü Sadık İşler ile öğrencilerin antrenörü Muğdat Öztürk de hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    1. Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    2. Samsung, Galaxy Watch Active, Galaxy..
    3. Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip..
    4. Evler kar altında kaldı
    5. DG Sivasspor, Antalyaspor maçı..
    6. Yavuz Bingöl gözyaşlarına hakim olamadı
    7. Savcının kızına "cinsel saldırı..
    8. IMF sevicilerine S&P’dan cevap
    9. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda..
    10. Türel: “Delikanlı olsunlar”
    11. Bolu'da kaçak içki operasyonu
    12. (Düzeltme) FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü..
    13. 14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye..
    14. 13 il ve KKTC'de operasyon!
    15. "Kocamaz şu an itibariyle Demokrat..
    16. Bakan Kurum’dan Şahinbey’e övgü
    17. Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu
    18. Turistleri ‘tırnakçılık’ yöntemi ile..
    19. TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone..
    20. Ülkü Ocakları’ndan ‘Çakıroğlu’ Sergisi
    21. (Özel) Hava soğuk diye çocukları..
    22. Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural..
    23. (Özel) Çatıda gece karanlığında..
    24. Piyasadaki likidite artacak
    25. Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    26. Türkiye'nin uluslararası yatırım..
    27. Kahraman Terzioğlu İnegöllü..
    28. Arzum'a IF Design 2019'dan ödül
    29. 41 ilde hayvancılığa yüzde 50 hibe..
    30. Trabzonspor, Göztepe'ye konuk olacak
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı