0553 313 94 23

Şampiyon Galatasaray sahaya iniyor

Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Ligi şampiyon olan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da alan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
Şampiyon Galatasaray sahaya iniyor

Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Ligi şampiyon olan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da alan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. 14 Temmuz’a kadar İstanbul’da çalışacak olan sarı-kırmızılılar, 17-23 Temmuz arası Avusturya’da kamp yapacak.


Şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek. Sarı-kırmızılılarda ilk iki gün sağlık kontrolleri ile geçileceği açıklanırken, takım 14 Temmuz’a kadar İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek. Daha sonra iki gün izin yapacak olan Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmalarını kapsamında 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya’nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasına gidecek ve 1 hafta kamp yapacak. Aslan, 23 Temmuz’da da Türkiye’ye dönüş yapacak.


Galatasaray’ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacağı açıklandı.


Bu sezon yaz transfer döneminde hızlı takımlarından olan sarı-kırmızılılar; Ryan Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor’a imza attırarak yeni oyuncularını kamp dönemine yetiştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te yol asfaltlama çalışması
    1. Bitlis’te yol asfaltlama çalışması
    2. Çorum olaylarında hayatını kaybedenler..
    3. Gençlerbirliği'nde transfer
    4. Yaşlı kadının yıpranan evi, Başkan..
    5. Vicdansız motosiklet sürücüsü çocuğa..
    6. Ekrem İmamoğlu Sözcü muhabirini maaşa..
    7. Libya'daki düzensiz göçmenler için..
    8. Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1..
    9. Londra'da acil durum! Tahliye başladı
    10. AP'de gelenek bozulmadı! İtalyanla..
    11. Erdek’te taşıma ücretlerine zam
    12. Şampiyon Galatasaray sahaya iniyor
    13. Putin imzayı attı! Kritik anlaşma..
    14. Aksaray’da Ziraat Odasına ekipman..
    15. KA-DER’den milletvekili Kavuncu’ya..
    16. Ali Koç: "Camiamıza yakışır şekilde..
    17. Karatay’dan “Geleceğini Çöpe Atma”..
    18. Rusya INF anlaşmasını askıya aldı
    19. Sinüsler bitkisel yollarla nasıl..
    20. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları..
    21. Önce yaya projesi Edremit’te hayata..
    22. "Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden üç..
    23. Bolaman havzası ıslah ediliyor
    24. Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz ile anlaştı
    25. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,..
    26. Sincan’da trafik kazası; 1 yaralı
    27. Yolun karşısına geçmek isterken..
    28. "Askeri alanda düşmana yolu kapattık"
    29. Otomobilin çarptığı adam metrelerce..
    30. Paralimpik milli atletten Tunus'ta..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz