Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen halk oyunları yarışmasında, yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü halk oyunları ekibi, Vali Salih Ayhan’a ziyarette bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Keklikci, Kulüp Başkanı Sadettin Yılmaz, Antrenör Mehmet Cücen ve sporcular ile birlikte Vali Salih Ayhan’ı ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Sadettin Yılmaz, Bursa’daki şampiyonada Türkiye birincisi olan ekibin ikinci kez Türkiye Şampiyonluğunu elde ettiğini belirterek, halk oyunları yarışmalarında Sivas’ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan ise sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, yapmış oldukları derece ile Sivaslıları gururlandırdıklarını ifade etti.