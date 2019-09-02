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Şampiyon cimnastikçilerin yeni hedefi 2020 Bakü

Türkiye’ye jimnastik alanında büyük başarılar kazandıran Dünya ve Avrupa şampiyonu cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Erçoş, İstanbul’da özel bir üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu yüzde 100 tam burslu kazandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
Şampiyon cimnastikçilerin yeni hedefi 2020 Bakü

Türkiye’ye jimnastik alanında büyük başarılar kazandıran Dünya ve Avrupa şampiyonu cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Erçoş, İstanbul’da özel bir üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu yüzde 100 tam burslu kazandı. 3 Eylül’de yapılacak olan BESYO Ek Özel Yetenek Sınavı’na katılmak için Manisa’daki çalışmalarını tamamlayan ikili bundan sonraki hedeflerinin 2020 yılında Bakü’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda derece elde etmek ve 2021 yılında ABD’de yapılacak olan Dünya Oyunları’na vize alabilmek olduğunu söyledi.


Onbaşı ve Erçoş, yetenek sınavı öncesi hazırlıklarını Şampiyon Spor Akademi öncülüğünde Manisa Spor Lisesi’nde gerçekleştirdi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, ikinci olarak Türkiye’ye Cimnastik Büyükler Kategorisi’nde tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Onbaşı ve Erçoş’un şimdiki hedefi ise 2020’de yine Bakü’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılıp Türkiye’ye madalyayla dönmek ve 2021’de ABD’de yapılacak olan Dünya Oyunları’na katılmaya hak kazanmak.


Çok zorlu bir sezondan geçtiklerini kaydeden Ayşe Begüm Onbaşı, “Üniversite sınavından önce Avrupa şampiyonluğu hazırlığı yapmıştık. Bundan dolayı bizim için çok zor bir sezondu. Bunu atlattığımız için çok mutluyuz. Tabi ki heyecanlı bir süreçti. Bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çaba sarf ettik. Hem antrenmanlarımız hem üniversiteye hazırlık tarzında yaz tatilimiz bu şekilde geçti açıkçası” dedi.


2020 yılında Azerbaycan Bakü’de Dünya Şampiyonası’nın düzenleneceğini söyleyen Begüm Onbaşı, “Bu yarışma aynı zamanda hem bir hedef hem hedefe ulaşmak için bir araç. Çünkü Amerika’da yapılacak olan 2021’deki Dünya Oyunları’nın aynı zamanda bir seçmesi. Onun seçmesi bağlamında hedefimiz yine oraya gidip ülkemizi gururlandırıp madalya almak” diye konuştu.


Mehmet Erçoş ise, “Açıkçası BESYO’ya hazırlık Avrupa Şampiyonası döneminde hazırlanamadığımız bir dönemdi. Şu anda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yaz sıcağında biraz daha zorlayıcı oluyor antrenmanlar. Özel bir üniversiteyi tam burslu olarak kazandık. Bundan dolayı mutluyuz” diye konuştu.


Şampiyon Spor Akademisi Sorumlusu Soner Yıldırım, “Kursumuz Beden Eğitimi öğretmenliği ve spor yüksekokuluna hazırlık yapmaktadır. Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye’nin gururu. Kursumuzu tercih ettiği için teşekkür ederiz. 11 yıldan bu yana faaliyet göstermekteyiz. Antalya, Muğla, Balıkesir, Celal Bayar, Ege, Dokuz Eylül, Aydın gibi okullara hazırlık yapmaktayız. Öğrencilerin performansına göre okulları belirliyoruz. Kursumuzda 15 antrenör çalışıyor, her branşın ayrı bir hocası var. Antrenmanlarımız Eylül ayında başlıyor, Ağustos’un sonunda bitiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
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