THY- Euroleague
0553 313 94 23

Samir Nasri açıklaması: Bizimle şu an gayet iyi...

Antalyaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılıp kulüpsüz kalan, ardından West Ham United ile deneme idmanlarına çıkmaya başlayan Samir Nasri hakkında, Londra ekibinin teknik patronu Manuel Pellegrini'den flaş bir açıklama geldi.

21 Aralık 2018 Cuma 14:10
Samir Nasri açıklaması: Bizimle şu an gayet iyi...

Antalyaspor'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra sahalardan uzak kalan Samir Nasri, bir süredir West Ham United ile deneme antrenmanlarına çıkıyordu.

Doping cezasının ardından 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren antrenmanlara çıkabilen Fransız yıldızla ilgili Londra ekibinin teknik patronu Manuel Pellegrini'den açıklama geldi.

"Bizimle şu an gayet iyi çalışıyor"

Fanatik'in haberine göre Pellegrini, basın mensuplarının 31 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalanıp imzalanmayacağıyla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi:

"Nasri'yle ilgili kararımızı muhtemelen önümüzdeki hafta vereceğiz. Bizimle şu an gayet iyi çalışıyor. Kilo verdi ve kadroya girmek istiyor. Önümüzdeki günlerde bu konudaki kararımızı açıklayacağız."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:10
  1. Antalyaspor
  2. Samir Nasri
  3. West Ham United
  4. Pellegrini

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta yeni bir toplu mezar bulundu
    1. Irak'ta yeni bir toplu mezar bulundu
    2. İngiltere'den korkutan hamle! Savaş..
    3. "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"
    4. Acun’a haksızlık yapmayın!
    5. "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı"..
    6. Göz seyirmesini hafife almayın
    7. Teknoloji mağazalarından 700 bin..
    8. ANALİZ - Fırat'ın doğusundaki askeri..
    9. Lübnan ve Filistinli izciler Sarıkamış..
    10. "İran'da kuraklık 20 milyon kişiyi..
    11. Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu
    12. TMSF'den "Cem Uzan Paris'te davayı..
    13. UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur
    14. Kıskanması normal
    15. GÜNCELLEME - Manisa'da gıda..
    16. Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman..
    17. Bana bir şey olmaz demeyin!
    18. "Hedefimiz tamamen puan veya puanlar..
    19. Erdoğan: "Nihayet geçtiğimiz günlerde..
    20. Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"