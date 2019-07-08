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Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, yeni parti kuracağı iddia edilen eski partili isimlere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Çare milletle bütünleşmektir' dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "AK Parti özüne dönüp kendini toparlarsa kimin hangi partiyi kurduğunun hiç önemi yoktur" dedi.

Şamil Tayyar, yeni parti kuracağı konuşulan isimlere ilişkin olarak "AK Parti özüne dönüp kendini toparlarsa kimin hangi partiyi kurduğunun hiç önemi yoktur. Aksi halde... Gül, Davutoğlu ve Babacan’ı YİK’te Arınç’ın yanına alsak, tüm eski vekillere maaşlı iş bulsak dahi şartlar yeni parti ve liderini üretir. Çare, milletle bütünleşmektir" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
  1. Şamil Tayyar
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu

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  • kiowakiowa12 dk önce
    milletle bütünleşmek kelimesinin içi nedir acaba...tahmin edebiliyoruz amma sadece tahmin.

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