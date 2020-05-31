  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Salgın hesapları tutmadı’

Şamil Tayyar twitter hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Tayyar, ‘muhalafetin salgın hesabı tutmadı’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:57:00 -
Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Salgın hesapları tutmadı’

Şamil Tayyar twitter hesabından muhalefete sert şekilde yüklendi.

Koronavirüsü fırsat bilerek Türkiye’de milyonlarca vaka olacağını söyleyerek kışkırtıcı açıklamalar yapan muhalefetin hesapları terse döndü.

Şamil Tayyar:

Salgın başladığında muhalifler, en az 32 milyon vaka, 150-600 bin ölüm bekliyordu. CHP’li Şener ve avanesi hükümete 6 ay ömür biçti. Muhalefetin salgın hesabı tutmadı. Türkiye büyüme rekoru kırdı, yeni eserleri sırayla açtı. Bugün 2 hastane daha hizmette.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı