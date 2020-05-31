Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Salgın hesapları tutmadı’
Şamil Tayyar twitter hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Tayyar, ‘muhalafetin salgın hesabı tutmadı’ dedi.
Şamil Tayyar twitter hesabından muhalefete sert şekilde yüklendi.
Koronavirüsü fırsat bilerek Türkiye’de milyonlarca vaka olacağını söyleyerek kışkırtıcı açıklamalar yapan muhalefetin hesapları terse döndü.
Şamil Tayyar:
Salgın başladığında muhalifler, en az 32 milyon vaka, 150-600 bin ölüm bekliyordu. CHP’li Şener ve avanesi hükümete 6 ay ömür biçti. Muhalefetin salgın hesabı tutmadı. Türkiye büyüme rekoru kırdı, yeni eserleri sırayla açtı. Bugün 2 hastane daha hizmette.