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Siyaset Şamil Tayyar’dan 'görevden alma' olayıyla ilgili flaş çıkış: Umarım tüm makam sahiplerine mesaj olur
Siyaset

Şamil Tayyar’dan 'görevden alma' olayıyla ilgili flaş çıkış: Umarım tüm makam sahiplerine mesaj olur

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden almasına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 08:00:00 -
Şamil Tayyar’dan 'görevden alma' olayıyla ilgili flaş çıkış: Umarım tüm makam sahiplerine mesaj olur

ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alınmasını değerlendiren AK Partili Tayyar, "Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur. Bu kritik süreçte hiçbirinin hata yapma lüksü yok" yorumunu yaptı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Kararın soruşturma açısından doğru olduğunu belirten Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı. Soruşturmanın selameti açısından isabetli bir karar. Kalemine sağlık.

Umarım. Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur. Bu kritik süreçte hiçbirinin hata yapma lüksü yok.

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Yorumlar

Salih

Şamil Tayyar, sene olmuş 2022 hala bu ülkede sorular çalınıyor. En baştaki makama bunun örnek olması gerekmez mi sence. Kamuda fetöcülerin hepsi geri işe alındı. MKYK üyesi sin. İstatistikleri bir edin. Bir başkan görevden alınınca bu işler bitecek mi sanıyorsun.

Ertan

Rektör lere de bir el atsa menfaatine olacak. Pek çoğu liyakatsiz tecrübesiz ve AKP karşıtı. Yardımcıları dekanlari aynı zihniyette. Iddiamin dogrulugunu Araştırıp öğrenmesi 1 saat sürer. Hatay dan ise baslansin bence.
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