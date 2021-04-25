Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Söylenecek sözümüz çok ama faydası yok

ABD Başkanı Joe Biden, Ermenilerin iddialarını destekleyerek 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasının ardından tepkiler büyüyor.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal kararına sert çıktı.

Şamil Tayyar, "Biden’ın ifadesine hata denemez. Hata, yanılgıdır. Oysa ortada düşmanca tavır var. Söylenecek sözümüz çok ama faydası yok. Tavır, düşmancaysa laf değil eylem vakti. Tarihin kırılma anı. Türkiye yol ayrımında. Darbe üreten NATO üyeliği dahil küresel pozisyonumuzu tartışmalıyız" dedi.

Soykırım iftirasının suç sayılması gerektiğini belirterek Tayyar, "Sorun, dış dünyayla sınırlı değil, içeride de HDP gibi Taşnak ve Hınçak versiyonu yapılar var. Batıda ‘soykırım yok’ gerçeği suç kapsamındaysa, bizde de soykırım iftirası suç sayılmalıdır. Yalanı yasayla koruyanlara karşı gerçeği sahiplenmek hem hukuki hem milli zorunluluktur" ifadelerini kullandı.