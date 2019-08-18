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Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, İstanbul'da yaşanan sel felaketine rağmen tatilde olan CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 19:12
Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul'daki felakete rağmen tatilinden taviz vermeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından çok sert çıktı.

İstanbul kıyameti yaşarken izne çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Şamil Tayyar, şunları söyledi:

İstanbul’daki sel felaketi, 2 aydır görevdeki bir başkana elbette ciro edilemez. Ancak... Binlerce vatandaşın selle boğuşurken başkanın tatil keyfinden taviz vermemesinin izahı yoktur. En hafif tabirle; Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır, umursamazlıktır.

Tatil eleştirilerine cevap verdi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine oynamak için şimdiden şehir şehir gezip, “Burayı da kalkındıracağız” edebiyatı yapmaya başladı. Bu doğrultuda, iki gün önce yıllık izne çıkan İmamoğlu, dün İstanbul’u sel götürürken tatildeydi. Eleştirilerin ardından sonunda İstanbul’a gelebilen İmamoğlu, eleştirilere “Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş'taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz.” cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 19:12
  1. İstanbul
  2. Şamil Tayyar

YORUM YAZ

  • Ali koyuncuAli koyuncu45 dk önce
    Bukadar laçka bukarciddiyessiz bir imamoğlu
  • fetösavarfetösavar49 dk önce
    hacıbektaş ne oluyor.. kalkındırma hareketi mi??? yatma yeme içme işleri mi??? yani orası da görev bölgesine girdiği için tatilden sayılmıyor mu??? kendinin görev bölgesi yeterli gelmedi demek ki??? verin diyor mütahit abi verin.... ben işi bodrumdan seyrederek hallederim... öperim, kucaklarım hallolur...

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