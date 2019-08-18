Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul'daki felakete rağmen tatilinden taviz vermeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından çok sert çıktı.

İstanbul kıyameti yaşarken izne çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Şamil Tayyar, şunları söyledi:

İstanbul’daki sel felaketi, 2 aydır görevdeki bir başkana elbette ciro edilemez. Ancak... Binlerce vatandaşın selle boğuşurken başkanın tatil keyfinden taviz vermemesinin izahı yoktur. En hafif tabirle; Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır, umursamazlıktır.

Tatil eleştirilerine cevap verdi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine oynamak için şimdiden şehir şehir gezip, “Burayı da kalkındıracağız” edebiyatı yapmaya başladı. Bu doğrultuda, iki gün önce yıllık izne çıkan İmamoğlu, dün İstanbul’u sel götürürken tatildeydi. Eleştirilerin ardından sonunda İstanbul’a gelebilen İmamoğlu, eleştirilere “Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş'taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz.” cevabını verdi.