Şamil Tayyar Millet İttifakı'nın adayını açıkladı: Duyduklarımı aktarayım...

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Millet İttifakı'na ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Şamil Tayyar, "Sahurda muhabbet konusu olsun, duyduklarımı aktarayım. 6’lı masada genel başkanların aday olmaması kararlaştırılmış. Üzerinde mutabık kalınan bir isim yok. Kılıçdaroğlu, hem İmamoğlu hem Yavaş’a karşı. Kanaatime gelince. Döner dolaşır top Yavaş’ın ayağında kalır" ifadelerini kullandı.

Tayyar açıklamasının devamında, "AK Parti açısından rakibin kimliği önemli değil. Zira biri, diğerinden daha güçlü değil. Aralarındaki sıralamayı, ehliyet/liyakat/liderlik gibi vasıflar değil konjonktürel tepkiler belirliyor. Kaldı ki AK Parti, rakibe göre oyun kurmaz, kendi oyununu kabul ettirir. Maçı alır" dedi.