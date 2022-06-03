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Siyaset Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı
Siyaset

Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, TÜİK'in Mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 20:19:00 -
Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı

AK Parti MKYK üyesi Gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken yorumda bulundu.

Yüksek enflasyona dikkat çeken Şamil Tayyar, "2023’e doğru. Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon" ifadelerini kullandı.

Enflasyon ne kadar açıklandı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bıgün mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 73,50 ile 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Üretici enflasyonu ise yüzde 132,16 ile 1995'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Öte yandan mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 71,04 ile paket turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede görüldü.

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