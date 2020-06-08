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Gündem

Şamil Tayyar, AK Parti'deki görevinden ayrıldı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:09:00 - 2020-06-08 18:14:48
Şamil Tayyar, AK Parti'deki görevinden ayrıldı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını bildirdi.

"Aktif siyaseti bırakıyorum"

Tayyar, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız Mahir Ünal'la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle."

İşte Tayyarın tweeti:

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Yorumlar

Denyo

Ama şamilcigim !!....
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