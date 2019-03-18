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Şamil Çinaz: “Galibiyeti kaçırdık”

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz, “ 2 puanı elimizden kaçırdık” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:38
Şamil Çinaz: “Galibiyeti kaçırdık”

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz, “ 2 puanı elimizden kaçırdık” dedi.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26.haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak milli araya 1 puanla giren İstikbal Mobilya Kayserispor’da kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor.


Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklama yapan Şamil Çinaz, “ 2 puanı elimizden kaçırdık.Maça iyi başladık ve ilk yarım saat istediğimiz gibi baskılı oynadık. Pozisyon vermeyerek golü de bulduk.İlk yarının son 15.dakikası baskı yedik.O bölümleri daha iyi oynamamız lazımdı takım halinde. İkinci yarıda Başakşehir baskılı başlayacağı doğaldı.Beklenen bir şeydi ve bekliyorduk baskılı başlayacaklarını.Bundan sonra hedefimiz anı top kapıp anı ataklara çıkmaktı. Netice de o atakları da bulduk. Ama kalemizde pozisyonda verdik.Maçı 2-0,3-0 bitirebilme pozisyonlarımız vardı.Maalesef değerlendiremedik. Son saniyede istemediğimiz ağır bir kararla maalesef beraberlikle yetinmek zorundayız. Önemli olan buradan yenilmeden ayrılmaktı bunu başardık ama galibiyeti kaçıran taraf bizdik.Süper Ligin lider takımı karşı oynadık. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. İyi bir mücadele ve performans çıkarttık.Hatalarımızdan ders çıkartıp inşallah bu önümüzdeki maçlarda daha çok puan alıp Kayserispor’u layık olduğu yere getirmek istiyoruz” diye konuştu.


Taraftarlara teşekkür


Son haftalardaki alınan başarılı sonuçlarda en büyük pay sahibi taraftarın olduğunu belirten Şamil Çinaz, “ Bu maçla ilgili taraftara aynı bir parantez açmak istiyorum.Böyle 2-3 maçın izlemini vererek gidiyorum. Beşiktaş maçı, Göztepe maçı bize inanılmaz destek oldular.Bize inanılmaz itici güç oluyorlar.Bizi ateşliyor.Bu ambiyansı, bu taraftar sayısını bu coşkuyu bütün sezonu yansıtırsak inanın bizi Kayseri’de Türkiye’nin en iyi takımı geldi, yenemedi. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında aldığımız neticeler ortada. Biz taraftarımızla birlikte birlik oluyoruz, bir güç oluyoruz. İnşallah onlarla birlikte Kayserispor’u sezon sonunda layık olduğu yere taşıyacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:38
  1. doğa

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