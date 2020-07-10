Şamil Basayev’i rahmetle anıyoruz

Hakkı Bilir İstanbul

Rus işgali altındaki Çeçenistan’ın bağımsızlığı için mücadele veren Kafkas Mücahidleri Genel Komutanı Şamil Basayev, 2006 yılında şehid edilmişti. Direnişin önemli isimlerinden olan Basayev’in “Nihai hedef Kudüs’tür” cümleleri dalga dalga bütün İslam coğrafyasına yayılmıştı. İnanmış yüreği ve eşsiz karizmasıyla emperyalistlere diz çöktürmeyi başaran Basayev’in yazmış olduğu destan, Müslümanlar için gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Dudayev’in arslanıydı

1965 doğumlu olan büyük mücahid, Çeçenistan’ın ilk devlet başkanı olan şehit Cevher Dudayev’in en önemli komutanları arasında yer aldı. Basayev, Dudayev’in şehadetinden sonra Budennovsk baskını ve Grozni savunmasında Rusları yıldırarak masaya oturmaya zorlamıştı. Şamil Basayev, 10 Temmuz 2006 tarihinde İnguşetya’da bir köy yakınlarında bindiği aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.