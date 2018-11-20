Samet Aybaba'dan öğrencilere spor yapmaları öğüdü





BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bir araya geldiği öğrencilere spor yapmaları öğüdünde bulundu.

Samet Aybaba, Yeşilay Bursa Şubesi tarafından Reyhanpaşa Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeşil Bursa Sohbetleri" kapsamında, lise öğrencileriyle buluştu.

Konuşmasında, 25 yıldır teknik direktörlük yaptığını anlatan Aybaba, "Küçükken bizlere hep, 'Öğretmen ol.' denirdi. Eğer teknik direktör olmasaydım, ben de öğretmen olurdum." diye konuştu.

Aybaba, kötü alışkanlıklardan uzak durmanın yolunun spordan geçtiğini vurgulayarak, "Neyin kötü, neyin iyi olduğunu zaten biliyorsun. Onun üzerinde hayatını geliştireceksin. Çok fazla zorlayıcı değil, anlatıcı, bilgi aktarıcı pozisyonda olmak lazım. Biz de oyuncularımıza alkolden, sigaradan uzak durmanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve örneklerini veriyoruz. Bundan ötesine gidemiyoruz. Aslında bütün bunlardan uzaklaşmanın tek yolu, spordur. Sakın spordan uzaklaşmayın." ifadelerini kullandı.

Çağın en büyük hastalığının obezite olduğuna dikkati çeken Aybaba, şunları kaydetti:

"Bütün bu kötü alışkanlıkların dışında, bir de obez toplum oluşuyor. Bence çağın en büyük hastalığı o olacak. Çocuklarla ilgilenmiyor, spor yaptırmıyoruz. Gerçi spor yapmalarını sağlayacak alanları da pek yaratamıyoruz ülke olarak. Bir sürü sorunumuz var. Evlatlarımıza spor yaptırmamız lazım. Eskiden atalarımız ne kadar sağlıklı bir dönem geçirmişler. Dağlarda, at sırtında, yürüyerek, koşarak sağlıklı dönemler geçirmişler. Biz bunlardan biraz uzaklaştık. Bunlardan uzaklaştıkça, kötü alışkanlıklara yaklaşıyoruz. Mutlaka spor yapın. Spor yapan insanın kötü alışkanlıkları olmaz."

Konuşmasının ardından Samet Aybaba'ya, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı tarafından plaket takdim etti.



