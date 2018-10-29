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Samet Aybaba'dan Milli Takım yorumu: Futbolcular ve teknik heyet maalesef yabancı dil konuşuyor...

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Milli Takım'a dair önemli açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
Samet Aybaba'dan Milli Takım yorumu: Futbolcular ve teknik heyet maalesef yabancı dil konuşuyor...

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, A Milli Takım ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Milli Takım kamplarında artık Türkçe'nin konuşulmadığına dikkat çeken Aybaba, "Futbolcular ve teknik heyet maalesef yabancı dil konuşuyor. Bu da milli takım havasına girmemizi engelliyor" dedi.

Başarılı teknik adam, Milli Takımın iskeletinin daha çok Türk liginde oynayan oyunculardan kurulu olması gerektiğini belirtti.

"Türk hocanın takımın başında olması gerekir"

Aybaba, "Milli takımdaki futbolcular Almanya'da Alman değil, Türkiye'de Türk değil gibi algılanıyor. Kimlik anlamında sıkıntı var. Milli Takımı, kulüp takımı havasına sokmamaz lazım. Takımı havaya sokacak bir Türk hocanın takımın başında olması gerekir" dedi.

"Tayfur Havutçu'yu aradım"

Tecrübeli teknik adam, Milli Takımda Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu'nun göreve getirilmesinin ardından telefonla aradığını belirtti.

Aybaba, "Tayfur Hoca'ya 'üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Milli takıma her zaman destek vereceğim' dedim. Çünkü Milli takım bizim için her şeyin üstündedir" dedi.

Samet Aybaba, ligdeki yabancı sayısının sınırsız olması gerektiğini, ancak bu futbolculara kriter konulmasının şart olduğunu, altyapıyı destekleyici kararlar alınmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Bursaspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşayan kadroları

Başarılı teknik adam, Bursaspor'un 2010 yılında şampiyon olmasından önceki dönemde kadroyu ve yapıyı kendisinin oluşturduğuna dikkat çekti.

Aybaba, Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan şampiyonluklar öncesinde de 'feda döneminde' yapılanma için çalıştığına vurgu yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu sezon Bursa'ya geldiğimizde futbol barışı yoktu, önce onu sağlamaya çalıştık. Futbol şehrine diyalog yoluyla katkı yapmaya çalıştık. Hedefimiz beşincilik ile sekizincilik arasında sürekli yer alan bir takım oluşturmak ve sonrasında şampiyonluk neden olmasın" dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
  1. Samet Aybaba
  2. Milli Takım
  3. A Milli Futbol takımı
  4. Bursaspor

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