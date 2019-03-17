Samet Aybaba hakeme isyan etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Hakem arkadaş bu maçı bizden alıp, Galatasaray'a verdi." dedi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun planladıkları şekilde başladığını belirterek, 45+2. dakikaya kadar iyi oynadıklarını kaydetti.

Oyunun içinde planlamadıkları şeylerin olduğunu ifade eden Aybaba, şöyle konuştu:

"Hakemin oyunu bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştik. Hakem arkadaş birçok kararı yanlış yorumladı. İkinci yarıda iyi oynadık ve çok pozisyona girdik. 2-0 öne geçtiğimiz maçta geriye düşmemeliydik. Oyuncularım devre arasına girdiğinde moralleri bozuktu. Motive etmeye çalıştık. Maalesef maçı kaybettik. Taraftara ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hakem arkadaş bu maçı bizden alıp, Galatasaray'a verdi. Biz iyi oynuyoruz ancak şans bizden yana değil. VAR'dan kaynaklanan bir sürü sorun yaşadık. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Ciddi maç programını geride bıraktık. Bizim için bundan sonrası daha iyi geçecektir. Futbol adına iyiyiz ancak skora adına sıkıntımız var."