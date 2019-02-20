Samet Aybaba: "Bizim gibi takımlar küçük depremlerden sarsılmamalı"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çaykur Rizespor maçından hiç olmaması gereken bir skor ile ayrıldıklarını belirterek, "Bizim gibi takımlar, küçük depremlerden bu kadar sarsılmamalı. Tekrar dönüş ile ilgili bir başlangıç lazım. Oyuncu grubumuzla konuştuk, o da anca böyle bir maç olabilirdi diye mutabakata vardık. Biz coşkulu iyi oynayan bir takımız. Bunu hep başardık. Başakşehir maçında da bunu başarıp 3 puan ile ayrılmak istiyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Başakşehir uzun süre birlikte oynayan bir takım. Yetenekli oyuncuları var, çok iyi oynuyorlar. Bence bulundukları yeri hak ediyorlar. Biz de son hafta çok kötü bir mağlubiyet aldık. Çaykur Rizespor maçından hiç olmaması gereken bir skor ile ayrıldık. Bizim gibi takımlar, küçük depremlerden bu kadar sarsılmamalı. Tekrar dönüş ile ilgili bir başlangıç lazım. Oyuncu grubumuzla konuştuk, o da anca böyle bir maç olabilirdi diye mutabakata vardık. Biz coşkulu iyi oynayan bir takımız. Bunu hep başardık. Başakşehir maçında da bunu başarıp 3 puan ile ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

"Sakho forvetteki yerini alacaktır"

Sakatlığı düzelen Diafra Sakho ile ilgili de konuşan Aybaba, “Sakho döndü, çalışmalarına başladı. Biraz eksiği var tabii ki ama forvetteki yerini alacaktır. Shehu biraz düzeldi, onun da oynama ihtimali yükseldi. Elimizdeki mevcut oyuncuların en iyi durumda olanlarını doğru planlayarak bu maçta oynatacağız” açıklamasını yaptı.

"Moral motivasyonumuzu düzeltip maça odaklandık"

Çaykur Rizespor maçının ardından herkesin hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Aybaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Bursaspor’un içindeki bütün unsur yönetim, taraftar, medya, biz, hepimizin. Tabii ki böyle bir skordan sonra kırgınlık yaşamamız gerekiyordu, yaşadık. Ama bunlar haftalıktır. O maçı bir daha oynayamayacağımıza göre önümüzdeki maça odaklanmamız lazım. Biz bir de bu takımın teknik patronuyuz. Oyuncularımıza yansıtmamamız lazım bazı şeyleri. Turnuvalar düzenliyoruz, onları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hemen moral motivasyonumuzu düzeltip, bu maça odaklandık. Bursa, futbol şehri. Böyle bir şehirde futbol oynamak da, yönetmek de böyle bir şehrin futbol seyircisi olmak da kolay değil. Bunların hepsi birleşince zor oluyor. Ama biz de bir yerden hemen dönelim istiyoruz. O da bu önümüzdeki Başakşehir maçı diye düşünüyoruz."

"MHK’daki değişim doğru"

MHK’daki yaşanan değişimle alakalı soruya Aybaba, "Bu tür başarısızlıkla giden işlerin sonunda değişim olması gerekiyor. Değişim doğru. İnşallah Sabri hoca doğru toparlar işi, kendisini de severim. İnşallah futbola hakem bölümünde katkısı olur. Gerçekten canımız çok yandı ama hiç kimse son maçta bize gösterdiği tepkiyi MHK’ye göstermedi, federasyona göstermedi. Erzurumspor’un bir tane golü iptal oldu diye, Erzurum’da yürüyüş yaptılar. Biz de hiç öyle bir şey olmadı. Biz sadece iki odaklı sorunları çözmede birbirimize karşı sevgisiz davranıyoruz ama dışa odaklı bir sürü sorunumuz var. Bunlara karşı bütünlükle hareket etmiyoruz o nedenle bizim bu tür durumlara hiç düşmememiz lazım çünkü içeride zor günler bekler bizi” şeklinde cevap verdi.

Başakşehir maçı hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde el topu ve ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Basına kapalı olan bölümde ise, taktik çalışıldığı aktarıldı. Antrenmana sakatlıkları süren Okan Kocuk, Kubilay Kanatsızkuş ve Tunay Torun katılmadı. Ayrıca arka adalesinde ağrı olan Staphane Badji ise düz koşu yaptı.