Şam'da patlama sesleri! Mezze bölgesi namlunun ucunda: Karanlık eller Suriye'yi kaosa sürüklüyor
Gündem

Şam’da patlama sesleri! Mezze bölgesi namlunun ucunda: Karanlık eller Suriye’yi kaosa sürüklüyor

Şam’da patlama sesleri! Mezze bölgesi namlunun ucunda: Karanlık eller Suriye’yi kaosa sürüklüyor

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde yer alan ve stratejik öneme sahip Mezze bölgesi, şiddetli patlama sesleriyle sarsıldı. Suriye devlet kanalı Ekhbaria TV'nin geçtiği ve uluslararası haber ajanslarının doğruladığı bilgilere göre, bölgede meydana gelen patlama büyük paniğe neden oldu. Henüz kaynağı netleşmeyen bu patlama, akıllara bölgede suları bulandırmak isteyen dış güçlerin ve terör odaklarının hain planlarını getirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama sesleri duyuldu.

Reuters'ın Suriye'nin devlet kanalı Ekhbaria TV'ye dayandırdığı habere göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama sesleri duyuldu.

 

 ÜÇ GÜN ÖNCE CAMİDE PATLAMA OLMUŞTU

Geçtiğimiz cuma günü, Humus kentinde bulunan bir camide meydana gelen patlamada sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters'a konuşan ⁠bölge ⁠yetkilileri, patlamanın bir intihar saldırısı ya da caminin içine yerleştirilen patlayıcılar yoluyla gerçekleştirilmiş ⁠olabileceğini ⁠aktarmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı ülkeyi istikrarsızlaştırmak için yapılan “çaresiz bir girişim” olarak nitelendirmişti.

