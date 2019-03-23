0553 313 94 23

Samboda iş birliği anlaşması

Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu ve Rusya Sambo Federasyonu arasında "Dostluk ve İş birliği Anlaşması" imzalandı- Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadir Polat:"Rusya ile spor alanında iş birliğini geliştirerek, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere sosyal ve sportif anlamda olumlu katkıda bulunacağımıza inanıyorum"- Rusya Sambo Federasyonu Başkanı Sergey Eliseev:"Bu anlaşma, Sambo disiplinin Türkiye'de daha aktif bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Türk sambocuların başarılarını ilerleyen zamanlarda göreceğimize inanıyorum"

23 Mart 2019 Cumartesi 20:08
Samboda iş birliği anlaşması

MOSKOVA (AA) - Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu ve Rusya Sambo Federasyonu arasında "Dostluk ve İş birliği Anlaşması" imzalandı.

Sambo Dünya Kupası kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da ortak milli kamplarını oluşturmayı, dostluk turnuvaları ve birçok ortak spor faaliyelerini organize etmeyi amaçlayan anlaşmaya, Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadir Polat ve Rusya Sambo Federasyonu Başkanı Sergey Eliseev imza attı.

Polat, imzalanan anlaşmanın önemine işaret ederek, iki federasyonun iş birliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Anlaşmanın Rusya ile spor alanında ilk ve tek iş birliği anlaşması özelliğine sahip olduğuna işaret eden Polat, "Rusya ile spor alanında iş birliğini geliştirerek, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere sosyal ve sportif anlamda olumlu katkıda bulunacağımıza inanıyorum." dedi.

Rusya Sambo Federasyonu Başkanı Eliseev de federasyonlar arasındaki ilişkilerin geliştiğine işaret ederek, "Bu anlaşma, Sambo disiplinin Türkiye'de daha aktif bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Türk sambocuların başarılarını ilerleyen zamanlarda göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- "Rus-Türk dostluk turnuvasını planlıyoruz"


Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu Başkanı Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Sambo Federasyonu ile 2009'dan beri yakın iş birliği içerisinde bulunduğunu söyledi.

Polat, Sambo'nun Türk kültürüne yakın bir disiplin olduğunu ve Türkiye'de çok geniş bir sporcu kitlesine sahip olduğunu belirtti.

Moskova'da 21-24 Mart 2019 tarihlerinde organize edilen sambo turnuvasına Türk sambocularının da katıldığına dikkati çeken Polat, "Bu sene içerisinde, Rus-Türk dostluk turnuvasının yapılmasını planlıyoruz. Turnuvada devletlerimizin başkanlarını bir araya getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:08
  1. Rusya
  2. sambo
  3. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elbistan’da tır ile otomobil çarpıştı: 5’i çocuk 6 yaralı
    1. Elbistan’da tır ile otomobil çarpıştı:..
    2. BDDK’dan manipülatif döviz alımına..
    3. Dr. Hıdır; “Yetiversin gari Osman Abi”
    4. Ali İhsan Yavuz Tank Palet için net..
    5. Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa..
    6. A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. CHP adayı Aras, Bodrum projelerini..
    9. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    10. Türkiye düşmanı ve terör sevici Kati..
    11. Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası..
    12. Elma sirkesinin faydaları nelerdir?
    13. Mehmet Kocadon ekranda gazetecilerin..
    14. Finalin adı Eczacıbaşı Vitra -..
    15. "82 milyon vatandaşı başımın üstünde..
    16. Kolon kanseri tanısı nasıl konur?
    17. Senegalli turiste hakaret eden taksici..
    18. Bakan Varank ’Milli Nişangahları’..
    19. Denizli’de çarpışan iki otomobil..
    20. Bakan Ersoy'dan sandık görevlilerine..
    21. Samboda iş birliği anlaşması
    22. "Recep Tayyip Erdoğan'a her..
    23. Yıldırım, Sivaslılarla bir araya geldi
    24. Ayva kabuğunun faydaları nelerdir?
    25. Erdoğan Tok, İYİ Partili isme..
    26. Sıcak çay içmek bakın ne kadar zararlı..
    27. "AB yerel yönetimlerle iş birliğini..
    28. Bursaspor'un borcu açıklandı
    29. Sarı Yelekliler 19’uncu haftada yine..
    30. Aracına aldığı turiste hakaret eden..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok