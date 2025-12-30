Saman yüklü kamyon otomobili böyle ezdi! Görüntüler yürekleri ağza getirdi: Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu

Hindistan’ın Rampur kentinde meydana gelen kan dondurucu trafik kazası, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yoğun bir otoyolda meydana gelen trafik kazası, ağır vasıtaların neden olduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Seyir halindeki saman yüklü dev bir kamyon, dengesini kaybederek hemen yanındaki otomobilin üzerine devrildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin tonlarca ağırlığın altında saniyeler içinde ezilerek yok olduğu görüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün kaçacak alanı kalmazken, kaza sonrası yayılan görüntüler dünya çapında viral oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve yol güvenliği uzmanları; aşırı yükleme, hatalı yol tasarımı ve denetimsizlik konularında yetkilileri sert bir dille eleştirdi.