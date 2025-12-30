  • İSTANBUL
Dünya

Saman yüklü kamyon otomobili böyle ezdi! Görüntüler yürekleri ağza getirdi: Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Saman yüklü dev bir kamyonun, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildiği o korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Tonlarca yükün altında kalarak metal yığınına dönen araçta sürücü feci şekilde can verirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şoke etti. Kamyonun dengesini kaybetmesiyle otomobilin üzerine yıkılması sadece 2 saniye sürdü. Otomobil sürücüsünün manevra yapacak alanı kalmadı.

Hindistan’ın Rampur kentinde meydana gelen kan dondurucu trafik kazası, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yoğun bir otoyolda meydana gelen trafik kazası, ağır vasıtaların neden olduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Seyir halindeki saman yüklü dev bir kamyon, dengesini kaybederek hemen yanındaki otomobilin üzerine devrildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin tonlarca ağırlığın altında saniyeler içinde ezilerek yok olduğu görüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün kaçacak alanı kalmazken, kaza sonrası yayılan görüntüler dünya çapında viral oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve yol güvenliği uzmanları; aşırı yükleme, hatalı yol tasarımı ve denetimsizlik konularında yetkilileri sert bir dille eleştirdi.

