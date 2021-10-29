'Saltanat' sayesinde bakın ne oldu bu çocuklar(?)!

Yeniakit.com.tr

Cumhuriyet sayesinde halkın çocuklarının devletin en tepesine kadar gelebildiğini iddia eden ve kerameti Cumhuriyet sisteminde görenler, aslında yeni sistemde cumhurbaşkanı olanların, saltanat döneminde doğup, saltanat okullarında okuyup yetiştikleri gerçeğini gözardı ediyorlar. Devletin tepe yöneticilerinin Cumhuriyet sisteminde de birçok örneği ile "babadan oğula geçen bir yapı" gösterebildiğini gizleyenler, İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'nün yıllar sonra Başbakan yardımcılığına geldiğini gözlerden kaçırıyorlar. Cumhuriyet öncesinin gerici, cahil, yobaz bir insan tipi yetiştirdiği iddiasında olanlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kendi övdükleri liderlerin aslında saltanat okullarında yetiştiklerini de gözardı ediyorlar!

Son olarak karanlık Oda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu bazı isimlerin çocukluk fotoğraflarını yayınlayarak, Cumhurbaşkanı olmalarının altında, Cumhuriyet sisteminin olduğunu iddia ettiler.

Özal'a kadar hiç sivil cumhurbaşkanımız olmadı!

Turgut Özal'a kadar, asker olmayan hiç bir kişinin cumhurbaşkanı seçtirilmediğini gizleyen Oda TV, tırnağı ile kazıya kazıya devletin en üst rütbesine gelen Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet sayesinde hazırlop Cumhurbaşkanı olduğu imasında bulundu.

2007 yılında, sırf eşi başörtülü birisi cumhurbaşkanı seçilecek diye 367 krizi çıkartanlar, 27 Nisan muhtırasını verenler de, bugün Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet sistemi sayesinde Cumhurbaşkanı olduğunu iddia edenlerden başkası değildi.

İşte Saltanat döneminde yetişen önemli isimler

Osmanlı Saltanatı döneminde okuyup, büyüyüp komutan olan Mustafa Kemal ile yine aynı dönemde doğup büyüyen ve cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan İsmet İnönü ile padişah döneminde doğup Cumhurbaşkanı makamına kadar çıkan Celal Bayar'ın geldikleri konum, saltanat döneminde de okullarda iyi bir eğitimin varlığını ispatlıyor.

İşte "Saltanat" döneminde doğup, yetişen ve önemli işlere imza atan Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın çocuklukları...

Saltanat döneminde, 1881 yılında dünyaya gelen bu şirin mi şirin çocuğun birbirinden önemli işlere imza atacağı belki de kimse tarafından bilinmiyordu. Mustafa Kemal'in bebeklik fotoğrafı

Saltanat döneminde, 1884 yılında dünyaya gelen babasının kucağındaki bu şirin çocuk da Osmanlı ordusunda Albay olarak görev yapacak ve sonraki yıllarda politikacı olarak önemli işlere imza atacaktı. İsmet İnönü'nün çocukluğu

Saltanat döneminde, 1986 yılında dünyaya gelen kardeşlerinin yanındaki bu tatlı çocuk da bir gün belki asker olmayacaktı ama politikada önemli işlere imza atacaktı. Celal Bayar'ın çocukluğu

Kerameti 'Saltanat'ta aramak gerekir

Bu isimlerin üçü de "Saltanat" döneminde doğan çocuklardı. İnsanların geldikleri makamlar, sistemin kerametinden ise "Saltanat" döneminde doğup önemli işlere imza atan bu isimler için de kerameti "Saltanat"ta mı aramak gerekir?