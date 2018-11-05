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Salon bir anda buz kesti! Pompeo'yu şoke eden soru

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları açıklandıktan sonra Al Jazeera muhabiri Pompeo'ya "İran'ın Suudi Arabistan'dan ne farkı var" sordu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:03
Salon bir anda buz kesti! Pompeo'yu şoke eden soru

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yaptırım kararlarını açıkladı. Ardından da soruları yanıtladı.

Al Jazeera muhabirinden şok soru

Soru-cevap kısmında Al Jazeera muhabiri "İran'ın istikrarsız ve bölgede kaos yaratan tutumundan bahsediyorsunuz. Bu Suudi Arabistan'dan ne kadar farklı? Onlar da aynısı yapmıyor mu?" sorusunu yöneltti.

"Suudi Arabistan terörle mücadelemize en büyük destekçi"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, "İran, ABD'ye direkt bir tehdit. Aynı zamanda Yemen'de Husileri destekliyor. Irak'ta Şii militanları destekliyor. Dolayısıyla Irak'ta sivillerin ölümüne neden oluyor. Suriye'de zaten yaptıklarını biliyorsunuz. Bu liste uzar gider. İki ülke karşılaştırılamaz bile. Suudi Arabistan bizim terörle mücadelemize en büyük destek veren ülkelerden biri oldu. İran İslam Cumhuriyeti Orta Doğu'da problem yaratan bir devlettir" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:03
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