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Salon bir anda buz kesti! Mike Pompeo'ya bomba soru

Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları açıklandıktan sonra Al Jazeera muhabiri Mike Pompeo'ya "İran'ın Suudi Arabistan'dan ne farkı var" sordu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:19
Salon bir anda buz kesti! Mike Pompeo'ya bomba soru

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yaptırım kararlarını açıkladı. Ardından da soruları yanıtladı.

AL JAZEERA MUHABİRİNDEN ŞOK SORU

Soru-cevap kısmında Al Jazeera muhabiri "İran'ın istikrarsız ve bölgede kaos yaratan tutumundan bahsediyorsunuz. Bu Suudi Arabistan'dan ne kadar farklı? Onlar da aynısı yapmıyor mu?" sorusunu yöneltti.

"SUUDİ ARABİSTAN TERÖRLE MÜCADELEMİZE EN BÜYÜK DESTEKÇİ"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, "İran, ABD'ye direkt bir tehdit. Aynı zamanda Yemen'de Husileri destekliyor. Irak'ta Şii militanları destekliyor. Dolayısıyla Irak'ta sivillerin ölümüne neden oluyor. Suriye'de zaten yaptıklarını biliyorsunuz. Bu liste uzar gider. İki ülke karşılaştırılamaz bile. Suudi Arabistan bizim terörle mücadelemize en büyük destek veren ülkelerden biri oldu. İran İslam Cumhuriyeti Orta Doğu'da problem yaratan bir devlettir" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:19
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