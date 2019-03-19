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Salman: “Milletimize devletimizin sıcak yüzünü gösterdik”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, iktidarları süresince uygulanan sosyal politikalar ile ihtiyaç sahiplerinin devletin sıcak yüzünü gördüğünü söyledi.

19 Mart 2019 Salı 15:00
Salman: “Milletimize devletimizin sıcak yüzünü gösterdik”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, iktidarları süresince uygulanan sosyal politikalar ile ihtiyaç sahiplerinin devletin sıcak yüzünü gördüğünü söyledi.


Ayhan Salman, AK Parti’nin iktidarda olduğu süre içinde Türkiye’nin ekonomisini büyütüp istihdamın artması için çalışırken ihtiyaç sahiplerini de ihmal etmediğine dikkat çekti. Eğitim ve doğum yardımları, evde bakım hizmetleri, koruyucu aile hizmetleri gibi her alanda ihtiyaç sahiplerine önemli katkılar sunulduğunu vurgulayan Ayhan Salman, “Vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Başta şehit ve gazi yakınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz, şiddet mağduru kadın ve çocuklarımız olmak üzere toplumumuzun her kesimine dokunmaya özen gösterdik” dedi.


Söz konusu çalışmaların Bursa’daki uygulamaları hakkında da bilgi veren Ayhan Salman, 2018 yılında ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) personeli ile birlikte 330 muhtarla bir araya gelindiğini ve 31 bin 834 hanenin ziyaret edilerek, 93 bin 245 kişiyle görüşme sağlandığını söyledi. Aynı yıl Aile Eğitimi Programı kapsamında gerçekleştirilen 401 eğitim çalışmasından 21 bin kişinin faydalandığını anlatan Salman, 38 bin 18 anneye 16 milyon 33 bin lira doğum yardımı yapıldığını kaydetti. Salman, çocuk hizmetleri, kadın hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri ile şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerle ilgili de şu bilgileri verdi:


“Bursa’da 2018 yılında sosyal ekonomik destek dâhilinde 4 bin 579 çocuğa 31 milyon 513 bin lira nakdi ve 157 koruyucu aile yanındaki 184 çocuğa 3 milyon 127 bin lira yardım yapıldı. Ayrıca, 58 çocuk özel kreş ve gündüz bakım evi kontenjanından yararlandırılıyor. Mağdur durumdaki 99 kadın ve 74 çocuk Bakanlığa bağlı iki konukevinde kalıyor. Uygulamasına 2012 yılında başlanan Bursa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nden geçen yıl 2101’i kadın ve beraberindeki 596 çocuk, 20’si erkek olmak üzere 2 bin 717 kişi hizmet aldı. Yeni yılın ilk 20 günün de 60 kadın ve 13 çocuğa bu hizmet sunuldu.


Şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman baş tacımız oldu. İstihdam hakkı kapsamında, Bursa’da 17 Ocak 2019 tarihine kadar 544 şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife malulü ve yakını kamu kurumlarında istihdam edildi.Bu kesime 5 bin 847 ücretsiz seyahat kartı dağıtılırken, 2014 yılından bu yana 2 bin 200 hane ziyareti yapılarak şehit yakını ve gazi ailelerimize manevi destek sağlandı. Yine engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza, engelli kimlik kartı ve ücretsiz seyahat kartı verildi. Geçen yıl 14 bine yakın engelli vatandaşımız için evde bakım hizmeti kapsamında 192 milyon lira harcandı.”


Ayhan Salman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Bursa’da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Atıcılar Mahallesi’nde bünyesinde toplum merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, misafir çocuk ünitesinin yer aldığı Sevgi Köyü Kompleksi’nin Türkiye’deki örnek tesislerden biri olduğunu belirten Salman, 5 müstakil hayat birimi, 1 ortak hizmet binasının yer aldığı İnegöl Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ise engelli vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Başkan Salman, Sırameşeler Sevgi Evleri, Ovaakça Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, Yenişehir Huzurevi, Kestel Kız Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin diğer önemli yatırımlar olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:


“Tüm bunların yanı sıra Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Sosyal Hizmet Merkezi’nden, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak toplumsal yaşamda güçlük çeken, ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayamayan her vatandaşımız yararlanabiliyor.”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:00
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