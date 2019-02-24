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Salihli’de puanlar paylaşıldı

Salihli Belediyespor Ramiz Turan Stadı’nda konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

24 Şubat 2019 Pazar 17:29
Salihli’de puanlar paylaşıldı

Salihli Belediyespor Ramiz Turan Stadı’nda konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta 19. hafta müsabakasında Salihli Belediyespor, Ramiz Turan Stadı’nda Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor’u misafir etti. Oğuz Kaan Türkdoğan, Hüseyin Asım Kılıç, Şeyma Haşlak hakem üçlüsünün yönettiği maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca maç 0-0 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.


Salihli Belediyespor bu sonuçla puanını 20’ye yükseltirken, Ayvalıkgücü Belediyespor ise puanını 27’ye yükseltti. Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Orhangazi Belediyespor’un konuğu olacak.


BAL 8. Grupta 19. haftada şu sonuçlar alındı: Urganlıspor 0 - Altınova Belediyespor 4, Yıldırım Belediyespor 2 - Gülbahçespor 0, Çiğli Belediyespor 0 - Somaspor 0, Salihli Belediyespor 0 - Ayvalıkgücü Belediyespor 0, Yalova Kadıköy 1 - Orhangazi Belediyespor 0

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:29
  1. doğa

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