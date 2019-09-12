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Salihli Belediyespor şirketleşiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekibi Salihli Belediyespor, olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini seçti.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:32
Salihli Belediyespor şirketleşiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekibi Salihli Belediyespor, olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini seçti.Toplantıda yönetim kuruluna şirketleşme yetkisi verildi.


Salihli Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Kulüp Başkanı Rasim Paşa, açıklamalarda bulundu. Paşa, "Bizim bütün iyi niyetli çabalarımıza rağmen Salihlispor’umuzu özlenen günlerine kavuşturmak için Belediye Başkanımız Zeki Kayda’nın tüm spor camiasıyla bir araya gelerek düzenlediği birlik ve beraberlik toplantısıyla başlattığı yardım kampanyamız yeterli destek görmedi ve sadece 2 bin 259 lira yardım toplandı. Yeşil-beyaz Salihlispor efsanesi için yardım kampanyamız devam ediyor ve tüm iş insanlarımız ile futbola gönül veren herkesin desteğini bekliyoruz. Kulübümüze maddi ve manevi anlamda en büyük desteği veren Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum” dedi.


Kulüp Başkanı Paşa, “Futbol Koordinatörü Halim Okta ve teknik direktör Ferudun Yarkın yönetiminde futbol takımımız BAL’da, voleybol takımımız ise Antrenör Hasan Gören yönetiminde alt yapı oyuncularımızla Voleybol 2. Ligi’nde Salihli’mizi en iyi şekilde temsil edecektir. Tüzükte yaptığımız değişiklikle önümüzdeki yıl futbolu belediyespor kulübü bünyesinden çıkararak Salihlispor Futbol Kulübü adıyla yeşil-beyaz rengiyle kurulacak olan şirkete devretme kararı alınmıştır” diye konuştu.


Öte yandan, Rasim Paşa başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna, Talat Bal, Mehmet Şakir Çiçek, Zekeriya Özovalı ve Orçun Semizler seçilirken denetleme kurulu Serkan Sözer, Mustafa Yıldırım ve İlyas Vural’dan oluştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:32
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