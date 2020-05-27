Salihli Belediyesi camileri Cuma Namazı için dezenfekte ediyor

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs kapsamında 19 Mart’ta toplu olarak ibadete kapatılan camilerde 29 Mayıs’ta kılınacak ilk Cuma namazı için dezenfekte çalışmaları başlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan camilerin ibadete açılma kararının ardından Salihli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki camilerde dezenfeksiyon çalışmasına başladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlar ile cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte eden Salihli Belediyesi, yeniden ibadete açılacak camilerde de dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlçe Müftülüğüyle koordineli bir şekilde şehir merkezinde bulunan camilerin iç mekanları ile avlularında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak Cuma namazına hazırlık yapıyor.

29 Mayıs Cuma günü cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Cuma namazları, stadyumlarda ve cami avlularında açık alanda kılınacak. Diğer vakitlerde namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Salihli Belediyesi tarafından 29 Mayıs’ta kılınacak ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte çalışmalarının başlatıldığını açıklayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “29 Mayıs’ta ilçemizde Cuma namazını eda edeceğiz. Belediye ekiplerimiz, yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Uzun zaman sonra ilk defa Cuma namazımızı hep birlikte sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız camiler ibadete açıldıktan sonra da rutin olarak devam edecektir” dedi.