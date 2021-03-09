  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
Gündem

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada 'metafizik uzmanı' Salih Memişoğlu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:49:00 -
Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde çıkan tartışmada silahlar konuştu. Kavgada kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ve bir kişi daha hayatını kaybetti.

Olay saat 13.30 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle hayvanat bahçesine gelen Mustafa Ö., içeride bulunan ve aralarında alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen kamuoyunda kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin ve O.Ö ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Mustafa Ö., Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ile O.Ö’ye silahla ateş etti. Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartıldı.

Ölenlerden birisi de Salih Memişoğlu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı O.Ö ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli Mustafa Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.
Dünya sarsıldı! ABD çok yakında o ülkeye saldıracak!
Dünya

Dünya sarsıldı! ABD çok yakında o ülkeye saldıracak!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya tarafından yapılan 'Solar Winds' siber saldırılarına karşılık olarak önümüzdeki günlerde Rus tarafına bir diz..
Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !
Gündem

Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Baba evini derhal terk edin kızlar" başlıklı ahlaksız yazısı nedeniyle sert tepki gösterdiği Cumhuriyet gazetesind..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay