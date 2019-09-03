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Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan yüzme havuzu ve 500 kişilik kapalı spor salonunda çalışmalar devam ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 09:42
Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan yüzme havuzu ve 500 kişilik kapalı spor salonunda çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda Vali Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, inşaat çalışmalarında sona gelinen olimpik yüzme havuzu ve 500 kişilik kapalı spor salonunda incelemelerde bulundular.


İlk önce olimpik yüzme havuzunu inceleyen heyet, daha sonra kapalı spor salonuna geçti. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ayhan ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Diğer yandan 500 kişilik kapalı spor salonunun önümüzdeki aylarda faaliyet vereceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:42
  1. doğa

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