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Dünya

Salgın kontrol altına alındı mı? İbrahim Balçok canlı yayında Almanya'daki son gelişmeleri aktarıyor

İlahiyatçı İbrahim Balçok, canlı yayında Almanya'daki son gelişmeleri aktardı.

2020-04-17 20:13:00 - 2020-04-17 20:40:22
Salgın kontrol altına alındı mı? İbrahim Balçok canlı yayında Almanya'daki son gelişmeleri aktarıyor

Yeniakit.com.tr canlı yayınına katılan İbrahim Balçok, Almanya'daki son gelişmeleri aktardı.

- Almanya'da koronavirüs salgını kontrol altına alındı mı?

- Almanya'daki son tedbirler nedir?

- Almanya'da Kovid-19 mücadele çerçevesinde kapatılan ibadethaneler ne zaman açılacak?

- Almanya üzerinden umre ziyaretleri mümkün mü?

- Almanya'da yaşayan Türklerin yaşadığı sorunlar nelerdir?

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Yorumlar

Memet

Batının en yalancı ülkelerinden bir olan almanya günde 300 ölü varken mayısta dışarıdayız diye devletleri bloke ediyo
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Hans

Almanya batmamış.
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