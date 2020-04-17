Salgın kontrol altına alındı mı? İbrahim Balçok canlı yayında Almanya'daki son gelişmeleri aktarıyor
İlahiyatçı İbrahim Balçok, canlı yayında Almanya'daki son gelişmeleri aktardı.
Yeniakit.com.tr canlı yayınına katılan İbrahim Balçok, Almanya'daki son gelişmeleri aktardı.
- Almanya'da koronavirüs salgını kontrol altına alındı mı?
- Almanya'daki son tedbirler nedir?
- Almanya'da Kovid-19 mücadele çerçevesinde kapatılan ibadethaneler ne zaman açılacak?
- Almanya üzerinden umre ziyaretleri mümkün mü?
- Almanya'da yaşayan Türklerin yaşadığı sorunlar nelerdir?