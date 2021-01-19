Salgın döneminde lojistik trafiği hafif ticari araç satışlarına yansıdı

Onur Yılmaz

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2019’u 610 bin 109’la kapatan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında, geçen yıl 772 bin 788 araç satıldı. Böylece satışlar söz konusu dönemde yüzde 61,3 yükseldi.

162 bin 679 adet satış

Otomobil satışları, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 olurken, hafif ticari araç pazarı ise otomobil pazarının üzerinde yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı. 2019 yılında 91 bin 804 hafif ticari araç satılmıştı. Aralık ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2, otomobil pazarı yüzde 14 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 büyüdü. Özellikle salgın sürecinde hafif ticari araç satışlarının artması, bu dönemde e-ticaretteki artışın araç satışlarına da olumlu yansıdığı görüldü. Benzer bir durum çevrim içi alışverişin artması nedeniyle çoğalan sipariş yükünün bir sonucu olarak motosiklet satışlarında da yaşanmıştı.

En çok van gövde tipi tercih edildi

Öte yandan, hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 76,9 pay ve 125 bin 38 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 11,5 pay ve 18 bin 708 adetle ikinci ve pick-up gövde tipi de yüzde 6,7 pay ve 10 bin 972 adetle üçüncü sırada yer aldı.