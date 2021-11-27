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Kadın - Aile Şalgam suyu nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Şalgam suyu nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Kış mevsiminin en sevilen içeceklerinden biri de şalgam suyudur.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:11:00 - 2021-11-27 11:51:12
Şalgam suyu nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Şalgam suyu veya kısaca şalgam turpgiller ailesine ait bir bitki olan şalgam ile yapılan, Çukurova'ya özgü bir içecektir. Şalgam bitkisinin yanı sıra siyah havucun su ile karıştırılıp, tuz da ilave edilmesiyle yapılır.

Evde şalgam suyu nasıl yapılır? 

Havuçların kabuklarını soyun. Uzunlamasına önce ikiye daha sonra dörde bölün ve 5 kiloluk bidona yerleştirin. Pancarın kabuklarını soyun ve iri iri doğradıktan sonra onu da bidona yerleştirin.

Diğer bir yanda, temiz bir tülbentin içine ekmek, maya, şeker ve bulguru koyup sıkıca bağlayın. Bunu ve bir avuç nohudu da bidonun içine atın. 1 yemek kaşığı tuz ekledikten sonra bidondaki malzemelerin üzerini örtecek kadar su koyun. Ağzına temiz bir poşet geçirip kapağını sıkıca kapatın.

Güneş görmeyen bir yerde 15-20 gün kadar dinlendirin. Bu süre sonunda kapağı açıp tülbenti çıkarın. Sonrasında şalgam suyunuzu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Şalgamlı Bulgur Salatası Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı iri pilavlık bulgur
  • 1 su bardağı şalgam suyu
  • 1,5 su bardağı su
  • 200 gr kornişon salatalık turşusu
  • 150 gr mısır
  • Yarım demet maydanoz ve dereotu
  • 4 tane taze soğan
  • 4 veya 5 kaşık zeytinyağı
  • Tuz
  • İsteğe bağlı kimyon

Yapılışı

Bulguru su ve şalgam suyunda haşlayın. Pilav gibi suyu çekene kadar haşlayın. Diğer malzemeleri de doğranmış şekilde hazır tutun. Pilav pişince malzemeleri de karıştırıp zeytinyağını üstüne gezdirin, servis tabağına alın. Afiyet olsun.

 

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