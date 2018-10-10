Salep nasıl yapılıyor?

Toplanan taze küçük kök yumrular, soğuk suyla yıkanarak temizlenir. Süt, peyniraltı suyu veya ayranda, enzimatik faaliyetleri durdurmak, yumuşatmak ve dış kabuğunu gevşetmek için, 15 dakika kadar haşlanır.



İpe dizildikten sonra da tercihan gölgede 7 ilâ 10 gün kurutulur. Bazen sahlep niyetine satılan it sarmısağı, yeterli sertlikte olmadığından, mazı tohumu gibi kolay parçalanır.



Kurutulmuş salep yumruları oval, bazen çatal (dallı, diş şeklinde), 1-4 cm uzunlukta, yarı saydam, kirli beyaz-sarı renkte, yüzeyleri pütürlü ve karmaşık hafif lezzetlidir. Bu yumrular daha sonra birkaç kere düşük devirli değirmende öğütülür. Son yıllarda bu öğütme işi makinelerde yapılıyor. Öğütüldükten sonra toz haline getirilir ve ince eleklerden geçirilerek kaba parçacıklarından ayrılır.

Salep yumrularının ortalama 1000 tanesinden 1 kg toz sahlep elde edilir.

Yayla salebi 1000-1200 rakımlı yerlerde yetişir ve Maraş sahlebi olarak bilinir. Daha iri olan bu sahlep, dondurma yapımında bir litre süte 5-6 gram kadar kullanılır. Beyaz, kırmızı ve mor çiçekli türlerden elde edilir. Helete, Tanır, Tekir, Süleymanlı, Kürtül, Kösürge, Kayışlı, Dönüklü yöreleri ile Amanos Dağı yamaçlarındaki çamlık alanlardan temmuz sonuna kadar toplanır.