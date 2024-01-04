Saldırıya uğrayan Aydemir Akit’e konuştu: O bayrağı öper alnıma koyarım

Taha Emre Özdemir Ankara

2024’ün ilk saatlerinde İstanbul büyük bir eyleme ev sahipliği yaptı. Yüz binlerce vatandaş, sabahın ilk saatlerinde Galata Köprüsü’ndeki “Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” mitinginde buluştu.

Miting dönüşünde İsmail Aydemir adlı vatandaş, elinde Kelime-i Tevhid yazılı sancakla yürürken, Ege Akersoy’un saldırısına uğradı. Aydemir, Kelime-i Tevhid’in anlamından bihaber çevreler tarafından “Hilafet propagandası” yapmakla suçlandı.

Yaşadığı saldırıyı akit’e anlatan İsmail Aydemir, “Yapılan yorumlar beni çok üzdü ama kim ne söylüyorsa söylesin. Biz Allah için gittik, Allah için geldik. Vatan haini değiliz. Biz bu vatanın öz evladıyız” dedi ve şu mesajı verdi: Ben o bayrağı öperim, başımın üstüne koyarım.

Kelime-i Tevhid yazılı bayrak ay yıldızlı bayrak demektir

Kelime-i Tevhid yazılı sancağın Müslümanlar için önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, “Osmanlı’da akıncı askeri ölene kadar bayrağını vermezdi. Cihadı böyle yapıyorlardı. Hepsi şehit düşerse üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak çiğnenmesin diye de hilal yıldızlı bayrağı yaptılar. Hilal; La İlahe İllallah’ı, yıldız da; Muhammedür Resulullah’ı anlatıyor. Dolayısıyla Türk bayrağı dediğimiz bu bayrak aynı zamanda Kelime-i Tevhid’in yazıdan şekle dökülmüş halidir. İkisi aynıdır. Yani Kelime-i Tevhid yazılı bayrak, ay yıldızlı bayraktır” dedi.

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Dr. Şenocak Osmanlı’nın Kelime-i Tevhid’e verdiği değeri şöyle özetledi: Ecdadımız Allah’ın ve Peygamberimizin (sav) adına kendi canından daha çok değer verdi. ‘Ben öleyim, çiğneneyim ama Kelime-i Tevhid çiğnenmesin’ diye hilal yıldızlı bayrağı yaptılar.

Müslüman kardeşlerimiz bu kirli oyuna düşmemeli

Halil Konakcı Hoca ise son birkaç gündür ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. “O saldırıyı yapan kişiyi de o zihniyeti de o gençleri o hale getiren etki ajanlarını da şiddetle kınıyorum, tüm imanımla lanetliyorum” diyen Konakcı Hoca, “Türkiye’de uzun zamandır büyük bir oyun oynanıyor. Şamanizm, tengri inancıyla ve İslam düşmanlığıyla oluşturulmaya çalışılan Türkçülük oyunu var. Herkes kendi ırkıyla gurur duyar. Ben de bir Müslüman Türk evladı olarak ecdadımla gurur duyuyorum ama her türlü ırkçılığın, faşizmin karşısındayım. Çünkü Efendimiz (sav) ‘Irkçılık yapan bizden değildir’ buyurmaktadır. Efendimiz’in (sav) lanetlediği bir ideolojiyi gütmek Müslümanım diyen kimseye yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Konakcı Hoca sözlerine şöyle devam etti; “Müslüman kardeşlerimiz de bu kirli oyunlara düşmemeli. Böyle sokak hareketleriyle ülkemizi bölmeye çalışan kişilere fırsat verilmemeli. Biz fikirle ilimle mücadele eden insanlarız. Barbarlık ve sokakta millete saldırmak Müslümanlara yakışmayan hareketlerdir. Bu konuda biz inançlı insanlara düşen de dikkatli olmaktır.

Tevhid sancağına düşmanlık eden, İslâm dininden çıkar

“Bizim kutsallarımız bellidir. Müslüman, Müslümanca yaşar. Kur’an nizamını hayat anlayışına koymuştur. Bu Kur’an anlayışının da şifre cümlesi La İlahe İllallah Muhammedür Resulullah’tır. Bu cümlenin bayraklaşmış hali Kelime-i Tevhid sancağımızdır. Hangi ideoloji perdesiyle olursa olsun bu Tevhid sancağına düşmanlık eden, İslam dininden çıkmış demektir.

Her ne kadar ülkemizde, PKK terör örgütünün bez parçasıyla Kelime-i Tevhid sancağımızı aynı kefeye koyan aşağılık zihniyet sahibi çukur kimseler olsa da bizi bu sevgiden bu sevdadan asla vazgeçiremeyecekler. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Kim ne yaparsa yapsın murad-ı ilahi bu topraklarda İslam’ın kardeşliğini, İslam’ın nizamını, Efendimiz’in (sav) ilke ve inkılaplarını galip getirecektir. Biz de inşallah tüm gayretimizle birlik ve beraberliğimiz için çalışacağız.”