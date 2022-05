‘Saldırın’ talimatı Kılıçdaroğlu’ndan

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı kızışırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “benimle olmayan önümden çekilsin” çıkışının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı “otobüs linci” başlatılmasının parti içi tasfiye operasyonu olduğu ifade ediliyor.

Tasfiyenin ilk hamlesi

İmamoğlu’nun 3 yıldır israf, şov ve tantanalarını görmezden gelen CHP’nin yandaş gazeteci ve sanatçılarının, Karadeniz turunda otobüsüne Nagehan Alçı ve Akif Beki’nin alınması üzerinden kopardığı yaygaranın bahane olduğu, asıl gerekçenin Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşının olduğu ortaya çıktı. Nevşin Mengü, Can Ataklı, Fazıl Say, Sabahat Akkiraz, Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar, Hayko Cepkin, Can Dündar, Memduh Bayraktaroğlu, Alican Uludağ, Öykü Serter gibi isimlerin eş zamanlı olarak başlattığı yaylım ateşi sebebiyle İmamoğlu tayfası büyük hasar aldı. Çığrından çıkan İmamoğlu’nun “vız gelir tırıs gider” çıkışı ve sonrasında İBB Sözcüsü Murat Ongun’un “bunlar 200-300 kişinin yorumları” şeklindeki yorumu üzerine tepkiler daha da artırıldı. Perdenin gerisinde ise Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı belirlendi.

Aynısını İnce'ye yapmıştı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için can atan ancak umursanmayan Kılıçdaroğlu’nun, adaylıkta kendisine rakip olarak ortaya atılıp seçim turları düzenlemeye kalkışan İmamoğlu’nu cezalandırmak için yandaşlarına “atış” talimatı verdiği bildirildi. Daha önce Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik benzer operasyon düzenleyen Kılıçdaroğlu’nun, adaylık konusunda parti içerisinde “Kazanma ihtimali olan kişi İmamoğlu’dur” görüşünü savunanlara karşı tasfiye harekatının düğmesine bastığı öğrenildi.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde kendisi önündeki adayları birer birer ortadan kaldırıyor. İmamoğlu’nun otobüsündeki gazeteciler üzerinden yoğun tepki oluşması normal değildi çünkü. CHP’ye yakın isimler, bu bahaneyle İmamoğlu’nun ipini çektiler. Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimler her zaman AK Parti’nin yanında değil. Kılıçdaroğlu aday olarak kendisinin belirlenmesi için rakiplerini tasfiye ediyor.”

Sırada Mansur mu var?

Yazar Cihan Saraç da, şunları söyledi: “İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı ile görüşmeye kadar vardırdığı hamlelerini Karadeniz turuna vardırınca baltayı taşa vurmuş oldu. Ringin dışına çıkmanın bedeli ödetildi. CHP’nin içerisindeki savaşta psikolojik üstünlük Kılıçdaroğlu’na geçmiş oldu. İmamoğlu kaybetmiştir. Zaten İstanbul’a da ne verebileceğini 3 yılda gördük. Nagehan Alçı gibi isimler, rüzgarın arkasına takılarak gazetecilik değil kendine PR çalışması yapıyor. Diğer rakip Mansur Yavaş ise daha dikkatli hareket ederek, ‘Ben işimi yaparım’ diyerek sınırlarını çizdi. İmamoğlu ise çizgiyi çizmeyerek partiyi bölerek büyük işlere kalkıştı.”