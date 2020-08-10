Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

Fox TV'de Çalar Saat programında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilginç çıkışlarda bulundu.

Hükümetin koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek işten çıkarmayı yasaklamasına değinen Babacan, bunun TÜİK istatistiklerini iyi göstermek için bir taktik olduğu şeklinde ilginç bir iddia ortaya attı.

3 ayda tüm sorunları çözebileceğini ileri süren Babacan, Türkiye'nin şu anda kötü yönetildiğini savundu.

Ekonomiye çekilen operasyonları fırsat bilen Babacan, ekonominin perişan olduğunu savunarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi olduğunu iddia etti.