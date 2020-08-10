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Gündem

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye yapılan saldırılardan nemalanarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:08:00 - 2020-08-10 12:10:31
Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

Fox TV'de Çalar Saat programında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilginç çıkışlarda bulundu.

Hükümetin koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek işten çıkarmayı yasaklamasına değinen Babacan, bunun TÜİK istatistiklerini iyi göstermek için bir taktik olduğu şeklinde ilginç bir iddia ortaya attı.

3 ayda tüm sorunları çözebileceğini ileri süren Babacan, Türkiye'nin şu anda kötü yönetildiğini savundu.

Ekonomiye çekilen operasyonları fırsat bilen Babacan, ekonominin perişan olduğunu savunarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi olduğunu iddia etti.

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Yorumlar

İSTANBUL

Doğru söylemiş neresini beğenmediniz? Böyle saçma başlık attınız?
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dedikodu bakanı

18 senedir ekonomiyi yönettin , devlet yönetimi kişilerle kâim değildir.Sistem kuramamışsın, ekonomi kötüyse SUÇ SENİN
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