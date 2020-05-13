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Aktüel

Saldırıda ölenlerden geriye ayakkabıları kaldı

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Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:42:24 -
Saldırıda ölenlerden geriye ayakkabıları kaldı

Afganistan’da dün düzenlenen cenaze törenine yönelik saldırıda hayatını kaybeden 24 kişiden geriye ayakkabıları kaldı


Afganistan’ın Nangarhar iline bağlı Kuzkunar ilçesinde yerel polis komutanı Sheikh Akram’ın cenaze törenine bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybederken 68 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından olay yerinden çekilen görüntüler, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Katıldıkları cenaze töreninde hayatını kaybeden 24 kişiden geriye ayakkabıları kaldı. Olay yeri yakınlarında bulunan bir yığın ayakkabının başına toplanan kalabalık, saldırıda hayatını kaybeden yakınları için gözyaşı döktü.


Yakınını saldırıda kaybeden Ahmad Shah, patlamanın son derece şiddetli olduğunu ifade ederek, “Kardeşimi ve çok sayıda yakınımı kaybettim. Bazı yakınlarım yaralandı” dedi.


Bölgede terör karşıtı olarak tanınan polis komutanı Akram, Pazartesi akşamı kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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