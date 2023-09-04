  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Saldırı hazırlığındaki terörist gruba ağır darbe!
Gündem

Saldırı hazırlığındaki terörist gruba ağır darbe!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 12:01:00 -
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba ağır darbe!

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

İstanbul-Ankara arasına yeni yol: Orta Anadolu Otoyolu
İstanbul-Ankara arasına yeni yol: Orta Anadolu Otoyolu

Gündem

İstanbul-Ankara arasına yeni yol: Orta Anadolu Otoyolu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yer: Bursa! IKEA'dan İslam düşmanlığı
Yer: Bursa! IKEA'dan İslam düşmanlığı

Gündem

Yer: Bursa! IKEA'dan İslam düşmanlığı

Beylikdüzü'nde ayyaş terörü! "Böyleleri gün yüzü görmesin. Devlet idamı getirsin"
Beylikdüzü'nde ayyaş terörü! "Böyleleri gün yüzü görmesin. Devlet idamı getirsin"

Gündem

Beylikdüzü'nde ayyaş terörü! "Böyleleri gün yüzü görmesin. Devlet idamı getirsin"

Depreme hazırlıkta en acı detay
Depreme hazırlıkta en acı detay

Gündem

Depreme hazırlıkta en acı detay

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23