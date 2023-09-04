Saldırı hazırlığındaki terörist gruba ağır darbe!
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kaçınılmaz son belli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
ÖNE ÇIKAN VİDEO