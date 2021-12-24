Saldırgan öğretmenin serbest bırakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor

YENİ AKİT ANKARA

Aksaray'da, bir ortaokulda sözde matematik öğretmeni Ali Rıza Y.’nin, koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdüğü, boğazını sıktığı görüntülerin yayınlanmasının ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda sözde matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp okul koridorunda tokat ve yumruk atıp, darp ederek, boğazını sıktı. Gürültü üzerine ders yapan öğretmenlerin koridora çıkmasıyla küçük çocuğun hayatına kast edilmesine göz yumulmayarak, sözde öğretmenin elinden kurtarılarak aşağı koridora indirildi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde hırsını alamayan vahşi öğretmenin çocuğun peşinden saldırmaya devam ettiği görüldü. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ye anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Ardından da savcılığa giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Soruşturmayı yürüten Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltına alınan Ali Rıza Y. de, ifadesinin ardından sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sözde öğretmenin Adli Kontrol kararının arkasına sığınılarak serbest bırakılmasına vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki göstermeye başladı. Tepkiler çığ gibi büyürken, #AliRızaYTutuklansın başlığı açılarak görüntüler servis edilmeye devam etti. “İçimiz Parçalandı”, “Bu nasıl öğretmen” gibi ifadelerin yanı sıra Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2020/10833 E. 2020/7606 Kararı’nda yer alan, “Öğretmenin çubukla öğrencinin eline vurması kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak silahla basit yaralama suçunu oluşturur.” içtihadı da paylaşılarak savcılığın itirazı ile toplumda infial yaratan olayda şüphelinin tutuklanması istendi.