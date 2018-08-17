Salçada küf oluşumunu engellemek için neler yapmak gerekir?

Salça çoğunlukla domates ve kırmızı biber gibi çeşitli sebzelerin ezildikten sonra suyunun çıkarılmasıyla kaynatılarak yapılan bir besindir. Salçalarda nem içeriği sebebiyle küflenme meydana gelebilir.

Ev yapımı salçalarda küflenmeye pek rastlanmamakla birlikte, hazır salçalar küflenebiliyor. Doğru saklanma ve kullanma yöntemleri ile salçalarınızın küflenmesini engelleyebilirsiniz.

Salçaların teneke kutular yerine cam kavanozlarda olanlarını tercih edin. Eğer cam kavanozlarda bulamıyorsanız, aldığınız teneke kutulardaki salçayı cam kavanozlara aktarabilirsiniz.

Mümkün olduğunca küçük kutularda almaya çalışın. Böylece kısa sürede tüketir ve küflenmesine zaman bırakmamış olursunuz.

Salçayı kullanacağınız zaman aldığınız kısmı dolduracak kadar kavanoza sıvı yağ ilave edin. Sıvı yağ buzdolabında donarak salçanızın küflenmesini engelleyecektir.

1 klio salçaya, 1 su bardağı bitkisel yağ ekleyin ve bir tencerede kısık ateşte kaynatın. Sonra 1 yemek kaşığı turşuluk tuz ekleyin. Soğuduktan sonra temiz bir kavanoza koyun ve buzdolabında muhafaza edin.

Salçayı bir kaşık turşuluk tuz ile karıştırın ve cam kavanoza koyun. Bu yöntemi kullanacaksanız yemeklerinize tuz ilave ederken dikkat etmelisiniz.

Eğer salçanızı uzun süre kullanmayacaksanız, bir miktar katı yağı eritin ve salçanızın üstünü bu yağla örtün. Kavanozu kapatın. Yağ donacağı için salçanızı koruyacaktır.

Teneke kutular kapakları açıldığında bir daha kapatılmayacak şekilde yapıldıklarından salçaların küflenmesine sebep olurlar. Eğer teneke kutuda kullanacaksanız kutunun üstünü bir çay tabağı ile kapatın.

Salçanızı buz kalıplarında dondurup küçük gruplar halinde buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Gerektiğinde istediğiniz kadarını kullanabilirsiniz.

KÜF OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Salçalar soğuk ortamda saklanmalıdır.

Havayla temas ettirilmemelidir.

Üzerine yağ dökülmesi veya tuz ile karıştırılması küflenmeyi geciktirebilir.

Mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir.

Kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve saklanmalıdır.