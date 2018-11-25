Salça lekesi doğal yöntemlerle nasıl çıkar?

SALÇA LEKESİ KURUMADAN SİLİN!

Salça lekesinin kuruması, kıyafetinizin derinliklerine işlemesine ve temizlense de bu bölgede renk değişimine neden olabilir. Bu yüzden salça üzerinize döküldüğünde kuru bir peçeteyle hemen salçayı almalısınız. Peçeteyi bastırarak lekeyi dağıtmamalı, sadece lekeli bölgeden salçayı temizlemelisiniz. Salçanın farklı malzemelerle karışmış olması lekeyi iyice zorlaştıracağından, kurumadan temizleme yöntemlerine geçmelisiniz.

SALÇA LEKESİ İÇİN BULAŞIK DETERJANI

Kıyafetinize salça döküldüğü zaman, kıyafetinizi hemen çıkarın ve lekenin üzerine biraz bulaşık deterjanı dökün. 5 dakika bulaşık deterjanını beklettikten sonra ılık suyla sadece lekeli bölgeyi çamaşır yıkar gibi çitileyin. Yağlı tabakları pırıl pırıl yapan bulaşık deterjanı lekelerin yok edilmesinde de büyük işler başarır.

KIYAFETİNİZİ SOĞUK SUDA BEKLETİN!

Salça dökülen giysilerinizden lekeleri çıkarmak için uygulayacağınız ikinci yöntem, kıyafeti ters çevirip bir müddet soğuk suda bekletmektir. Sadece lekeli kısmı soğuk suda bekletmenizi öneririz. Evinizde buz parçası varsa sadece lekenin üzerine buz koyabilirsiniz. Buz eridikçe kıyafetin dokusuna nüfuz edecek ve salça lekesini yok edecektir.

LEKENİN ÜZERİNE TUZ DÖKÜN!

Dökülen salçanın fazlalığını bölgeden aldıktan sonra bir miktar tuzu lekenin üzerine dökün. Tuz erimeye ve kıyafetin derinliklerine işlemeye başlar. Tuz yüzeyde yok olana kadar bekleyin, bu süre yaklaşık 20 dakika kadardır. Sonrasında kıyafetinizi makinede yıkayın. Tuz uygulaması sayesinde salça parçacıklarının giysinizin dokusuna işlememesini sağlar, salçanın kırmızı renginin yok olmasında etkilidir.

ÇAMAŞIR SUYUNDA BEKLETTİĞİNİZ LEKELER YOK OLUR

Çıkarması zor olan salça lekesi için renkli kıyafetlere uygun çamaşır suyunu kullanmalıyız. Bir litre suyun içine bir kapak çamaşır suyu ekleyin ve sadece lekeli bölgeyi bu karışımda bekletin. 15 dakika beklettiğiniz giysinizi sonrasında makinede yıkatmalısınız. Çamaşır suyunu kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta, kullandığınız ürünün kıyafetin dokusuna ve rengine uygun olmasıdır. Yanlış kullanılan çamaşır suyu giysinizin o bölgesinde tahribat oluşturabilir, kumaşta deformasyon söz konusudur.

HALIYA DÖKÜLEN SALÇA LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Açık renk halınıza dökülen salçanın temizlenmesi oldukça basittir. İlk önce bir peçeteyle yüzeysel olarak, halıdan salçayı arındırın. Sonrasında evinizde kullandığınız limon kolonyasını lekeli bölgeye bolca dökün. Üzerine kağıt peçete kapatın ve 10 dakika kadar bekleyin. Kolonya lekeyi halının yüzeyine çıkarır ve kağıt peçeteye yapışmasını sağlar. Peçeteyi kaldırdığınızda leke nerdeyse geçmiştir son olarak bulaşık deterjanıyla halınızı silebilirsiniz. Salça lekesini çıkarmanın diğer yolu, çamaşır makinesinin toz deterjanından biraz leke üzerine dökmektir. Deterjanın yayılmasını hızlandırmak için çok az sıcak su dökebilirsiniz. 15 dakika beklettiğiniz deterjanı ıslak bir bezle halıya sürterek lekenin tamamen çıkmasını sağlayın.