Salatalık ferahlığı nasıl yapılır?

Salata ve daha birçok yeşilliğin barındırdığı bu salata ile misafirlerinize görsel bir şölen sunacak ve ağızlarda taze ve sulu bir tat bırakacaksınız.

MALZEMELER

4 adet salatalık (İnce doğranmış)

1 yeşil kabak (İnce doğranmış)

1/2 su bardağı kuru börülce (Haşlanmış)

Siyah zeytin

Dereotu ve taze nane (İnce kıyılmış)

SOSU İÇİN

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

Limon, tuz ve biraz sirke

HAZIRLANIŞI

Sos malzemesini bir kavanoza alıp kapağını örtün ve iyice karıştırın. Bir kasede bütün salata malzemesi ile harmanlayın.

Servis tabağına konan salataya azıcık daha zeytinyağı dökün ve dinlendirmeden servis edin.