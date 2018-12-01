Salata yapmakla bile eşinizi takdir edersiniz

Mutfakta eşine her erkek zaman zaman yardım eder, etmeli. O zaman bazı zorlukları farkeder. O zaman mesela “Meğer salata yapmak ne kadar zormuş. Hanımlar 5 çeşit yemek yapıyor, yanına da salata yapıyor. Biz salatayı küçümsüyor, yemekten saymıyoruz. Yapınca zahmetini anladım. Teşekkür etmek gerekiyor. Mesela ben hanım ekmek yakınca kızardım. Ben de ekmek ısıtırken yaktım ve anladım ki ekmek bazen yanabilirmiş.” diyecektir. Yani evlilikte empati çok önemli.

Hem sonra aile hayatında konuşmalarımıza ve söze dikkat etmek icap eder. Dilin kemiği yoktur. Uluorta konuşmak, aklına geleni söyleyivermek; eşinize lakayd davranıp, kırılacağını, incineceğini hiç akletmeden eskilerin deyişiyle malayani konuşmak yanlıştır.

Dışarıda tanımadığınız halde sadece iş ilişkisi adına incelip kibarlaşarak yaptığınız konuşmaları hatırlayıp bu inceliği eşinizden esirgememelisiniz.

Bir de sırf konuşmuş olmak için konuşmalar yapmak da yanlış.. Lüzumsuz kurulan cümleler, bakarsınız tırmanışa geçer ve kendinizi birdenbire kastınızı çoktaaan aştığınız bir noktada buluverirsiniz. İrkilir, pişman olursunuz ama ne çare ki, ortalığı kırıp dökmüşsünüzdür!