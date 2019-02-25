Sala'nın öldüğü uçak kazasının raporu yayımlandı!

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi (AAIB), Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili geçici resmi raporunu yayınladı. Rapora göre, pilot temel hatalar yaptı.

miliano Sala'nın yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili resmi açıklama geldi. AAIB'nin raporuna göre, uçak 3 parçaya bölünmüş halde bulundu. Uçağın enkazı ise kablolarla bir araya getirilerek çıkartıldı. Uçak büyük hasar görürken, motor kokpitten ayrılmış olarak bulundu.

Pilot halen bulunamadı

Nantes'tan Cardiff'e giderken İngiltere Kanalı'nda 21 Ocak'ta kaybolan uçaktan Sala'nın cesedine ulaşıldı; ancak hayatından ümit kesilen pilot David Ibbotson'ın cesedi bulunamadı.

Pilot Ibbotson'un temel hataları ise kazaya davetiye çıkardı.

Hava şartları kötüydü

Raporda, Sala'yı Nantes'tan Cardiff'e götürmek üzere yola çıkan Ibbotson'un sadece 'özel uçuş lisansı' sahibi olduğu, olduğu, ticari uçuş yapmaya uygun olmadığı belirtildi. Pilotun lisansında, görüş açısı düşük havalarda uçuş yapmamayı kabul etmiş sayıldığı ancak kaza gecesinde havanın bulutlu ve görüş açısının düşük olduğu kaydedildi.

Cardiff City'nin kulüp rekoru kırarak Nantes'tan 15 milyon Pound'a transfer ettiği Sala'yı taşıyan tek motorlu Piper Malibu uçak, 21 Ocak'ta Fransa'dan ayrılmış ve aynı gece radardan kaybolmuştu.