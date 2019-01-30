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Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili flaş gelişme!

Hava Kazaları Soruşturma Şubesi, futbolcu Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğunu açıkladı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:26
Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili flaş gelişme!

Ligue 1 ekibi Nantes'ten Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olduktan sonra yola çıkan Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçak radardan çıkıp kaybolmuştu. Bir süre aramalar yapıldıktan ve bir iz bulunamadıktan sonra aramalar durdurulmuştu.

Ancak yapılan ısrarlan sonra aramalar yeniden başlatılmış ve su altı aramalarının gerçekleşeceği belirtilmişti. Sky Sport'un haberine göre ise bir gelişme yaşandı.

Sky Sport'un haberine göre Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:26
  1. AVRUPA LİGLERİ
  2. Emiliano Sala
  3. Cardiff City

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